تسبب في انقطاع المياه.. استمرار أعمال إصلاح خط صرف صحي بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، أعمال إصلاح خط الصرف الصحي بنجع الحمزية، التابع لقرية الحبيل شرقي المحافظة، بعد تعرضه للكسر، مما أدى إلى انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق مدينة الأقصر ومركز البياضية.

وتجري أعمال الإصلاح تحت إشراف اللواء أحمد رمضان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومن المقرر أن تعود المياه إلى المنازل تدريجيًا مساء اليوم الأربعاء، فور الانتهاء من الإصلاحات.

وتبين أن الكسر نجم عن اصطدام ماكينة الحفر النفقي "البريمة"، التابعة لإحدى الشركات المتعاونة مع الهيئة القومية للصرف الصحي، بالخط أثناء تنفيذ أعمالها، مما أدى إلى تسرب مياه الصرف الصحي إلى الأراضي الزراعية بالمنطقة.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر قد أعلنت عن حدوث كسر مفاجئ بخط طرد الصرف الصحي بقطر 1000 مم في منطقة الحبيل، التابعة لمحطة الصرف الصحي رقم 3، محذرة من احتمالية انقطاع المياه خلال الساعات المقبلة عن مدينة الأقصر والمناطق المجاورة لحين انتهاء أعمال الإصلاح.

وأعربت الشركة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن، كما أهابت بالمواطنين، وخاصة المستشفيات وأصحاب المخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإصلاح، والتواصل مع غرفة العمليات عبر الخط الساخن 125 أو الأرقام: 0952282406 – 01147999752، في حال وجود أي طوارئ.