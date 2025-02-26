مستشفى الأورام بالأقصر يحصد الجائزة الذهبية في الابتكار الطبي

الأقصر- محمد محروس:

حققت مستشفيات شفاء الأورمان إنجازًا جديدًا للعام الثاني على التوالي، بحصولها على المركز الأول والجائزة الذهبية في فئة الابتكار والتكنولوجيا عن مشروع نظام الأورام المبتكر، ضمن مسابقة السعودي الألماني الصحية في نسختها الثالثة لعام 2024.

كما حصل المستشفى على المركز الثاني والمستوى الفضي في فئة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى عن مشروع الساعة الذهبية لإعطاء المضادات الحيوية، إضافةً إلى المركز الثالث والمستوى البرونزي عن مشروع خطوة شفاء في فئة تحسين تجربة المريض.

تعزيز الابتكار والتطوير المستمر

أكد الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، أن تحقيق المستشفى لهذه الجوائز يعكس التزامه بتقديم أعلى معايير الجودة في الرعاية الصحية، والابتكار التكنولوجي، وسلامة المرضى، وأضاف أن هذا النجاح يأتي نتيجة تبني المستشفى لنظم مستدامة تضمن التميز في جميع الجوانب الطبية والإدارية والفنية.

مسؤولية أكبر نحو الريادة الطبية

من جانبه، أعرب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن فخره بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن الفوز بالجائزة الذهبية والمستويات الفضي والبرونزي يزيد من مسؤولية جميع العاملين للحفاظ على هذا التفوق.

وأكد أن المستشفى مستمر في تطوير خدماته لمواكبة أحدث المعايير العالمية في الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، بهدف أن تصبح أحد أهم الصروح الطبية المتخصصة في علاج الأورام.

واختتم حديثه بتوجيه الشكر لجميع أعضاء الفريق الطبي والإداري الذين ساهموا في تحقيق هذا النجاح في واحدة من أكبر المسابقات الصحية السنوية.







