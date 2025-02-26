كساب وعطوة يلحقان بأبوالفضل.. وفاة 3 من المصابين في انفجار غلاية مياه شركة غزل المحلة

الغربية- مروة شاهين:

توفي 3 من المصابين في حادث انفجار غلاية مياه داخل شركة غزل المحلة الكبرى، متأثرين بإصابتهم بحروق شديدة ومتفرقة، بعدما تم نقلهم إلى عدة مستشفيات، إلى أن توفوا داخل مستشفى حلمية الزيتون بالقاهرة.

وسادت حالة من الحزن الشديد داخل مدينة المحلة الكبرى، بعد وفاة أيمن أبو الفضل، بالأمس، ليلحق به اليوم المصاب الثاني محمد عطوة، والثالث محمد كساب، وجار الانتهاء من الإجراءات القانونية لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ من شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بحدوث انفجار بأحد خزانات البخار .

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وتبين إصابة 5 عمال نتيجة الانفجار، وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام لتلقيهم العلاج.

تم إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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