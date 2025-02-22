غلاية بمحطة الكهرباء.. تفاصيل جديدة بشأن انفجار شركة الغزل بالمحلة

الغربية- مروة شاهين:

أكد مصدر داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أن العمال فوجئوا صباح اليوم السبت، بانفجار في إحدى غلايات المياه الموجودة داخل محطة الكهرباء بالشركة، ما أصاب 5 عمال بحروق وتم نقلهم لمستشفى الحروق بزفتى.

وأشار المصدر إلى أن الغلايات يتم استخدمها داخل المصانع في توليد الكهرباء بالإضافة إلى كي الملابس أو أعمال الصباغة، مشيراً إلى أنه يتم الآن فحص آثار الانفجار من قبل الجهات المختصة لبيان السبب وحصر الخسائر الناتجة عنه.

كانت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري شهدت اليوم السبت، انفجارًا في إحدى غلايات المياه، ما أدى إلى إصابة 5 عمال وتم نقلهم لمستشفى زفتى العام.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ من شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بحدوث انفجار بإحدى غلايات المياه.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وتبين إصابة 5 عمال نتيجة الانفجار، جرى نقلهم المستشفى العام لتلقيهم العلاج.

تم إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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