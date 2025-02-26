قطع المياه عن عدد من المناطق في الأقصر بسبب كسر خط صرف صحي رئيسي

الأقصر - محمد محروس:



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن حدوث كسر في خط الصرف الصحي الرئيسي بقطر 1000 مم بمنطقة الحبيل، التابع لمحطة الصرف الصحي رقم 3.

وأوضحت الشركة أنه من المحتمل قطع المياه بعد ثلاث ساعات من الآن، مما قد يؤثر على إمدادات المياه في بعض المناطق.

وناشدت الشركة المواطنين، والمستشفيات، وأصحاب المخابز ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة، والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن 125 أو عبر الرقمين 0952282406 - 01147999752 في حالة الطوارئ.