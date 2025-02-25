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حملة لإزالة الإشغالات بمدينة أجا في الدقهلية

08:14 م الثلاثاء 25 فبراير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    حملة لإزالة الإشغالات بمدينة أجا في الدقهلية
  • عرض 12 صورة
    حملة لإزالة الإشغالات بمدينة أجا في الدقهلية
  • عرض 12 صورة
    حملة لإزالة الإشغالات بمدينة أجا في الدقهلية
  • عرض 12 صورة
    حملة لإزالة الإشغالات بمدينة أجا في الدقهلية
  • عرض 12 صورة
    حملة لإزالة الإشغالات بمدينة أجا في الدقهلية
  • عرض 12 صورة
    حملة لإزالة الإشغالات بمدينة أجا في الدقهلية
  • عرض 12 صورة
    حملة لإزالة الإشغالات بمدينة أجا في الدقهلية
  • عرض 12 صورة
    حملة لإزالة الإشغالات بمدينة أجا في الدقهلية
  • عرض 12 صورة
    حملة لإزالة الإشغالات بمدينة أجا في الدقهلية
  • عرض 12 صورة
    حملة لإزالة الإشغالات بمدينة أجا في الدقهلية
  • عرض 12 صورة
    حملة لإزالة الإشغالات بمدينة أجا في الدقهلية
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الدقهلية – رامي محمود:

شنت رئاسة مركز ومدينة أجا، بالتنسيق مع مركز شرطة أجا، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع المدينة، بقيادة المحاسب محمد عبد الباقي، رئيس المركز، وبمشاركة العميد عمرو الحاروني، مأمور المركز، والجهاز المعاون.

وأكد محافظ الدقهلية أن الحملات مستمرة لرفع أي إشغالات تعيق حركة المرور، حفاظًا على مصالح المواطنين وتيسير حركة الشوارع، بما يضمن سهولة التنقل وقضاء الاحتياجات دون عرقلة.

من جانبه، أوضح عبد الباقي أن الحملة نجحت في إزالة العديد من الإشغالات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشددًا على مضاعفة العقوبات حال تكرار المخالفات لضمان عدم عودة الإشغالات مجددًا.

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