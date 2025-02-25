3 مصابين في انقلاب تروسيكل داخل ترعة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط تروسيكل محمل بالعمالة الزراعية، في مياه ترعة ناصر أمام كوبري الروضة على الطريق الصحراوي، بالبحيرة.

تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارًا بسقوط دراجة بخارية تروسيكل في مياه ترعة ناصر أمام كوبري الروضة بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي عند الكيلو 74 بنطاق غرب النوبارية.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري، وسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، جرى نقلهم إلى مستشفي غرب النوبارية المركزي لتلقي العلاج، وحرر المحضر اللازم .