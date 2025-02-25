إعلان

3 مصابين في انقلاب تروسيكل داخل ترعة بالبحيرة

05:50 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

انقلاب تروسيكل داخل ترعة بالبحيرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط تروسيكل محمل بالعمالة الزراعية، في مياه ترعة ناصر أمام كوبري الروضة على الطريق الصحراوي، بالبحيرة.

تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارًا بسقوط دراجة بخارية تروسيكل في مياه ترعة ناصر أمام كوبري الروضة بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي عند الكيلو 74 بنطاق غرب النوبارية.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري، وسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، جرى نقلهم إلى مستشفي غرب النوبارية المركزي لتلقي العلاج، وحرر المحضر اللازم .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

3 مصابين في انقلاب تروسيكل انقلاب تروسيكل داخل ترعة مديرية أمن البحيرة سقوط دراجة بخارية في ترعة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"أرسل لك رسالة مفاجئة".. رسالة منتشرة حذر منها المركزي: تسرق حساباتك
القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات (صور وأسماء)
"صرت عايبه".. سوريات تخرجن من السجن بـ"وصم"