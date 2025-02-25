جثتان في الحمام.. العثور على رجل وسيدة متوفين بعد سهرة حمراء بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

لقي سائق وسيدة مصرعهما داخل شقة فى منطقة السيوف بالإسكندرية، حيث عثر على جثتيهما عاريتين داخل الحمام، فيما رجحت التحريات مصرعهما إثر تسرب غاز السخان المعروف بـ "القاتل الصامت".

والبداية عندما تلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل ثان يفيد ورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثتين لرجل وسيدة داخل شقة، وانتقل ضباط القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة أن الشقة محل البلاغ تقع بالطابق الثاني يقطنها "و.ع" 35 سنة، سائق، ووجود جثته مسجاة بأرضية الحمام دون ملابس وبجوارها جثة "هـ" ربة منزل، 39 سنة.

وتبين من التحريات أن الأول صاحب الشقة على علاقة بالثانية وكان يقيم معها سهرة حمراء داخل الشقة وأثناء استحمامهما سويًا لقيا مصرعهما اختناقا نتيجة حدوث تسرب الغاز من السخان.

جرى نقل الجثتين إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.