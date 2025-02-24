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عرسان منذ 3 أشهر.. القاتل الصامت ينهي حياة زوجين في المنيا

08:22 م الإثنين 24 فبراير 2025

إسعاف أرشيفية

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المنيا- جمال محمد:

لقي زوجان حديثا الزواج مصرعهما، اليوم الاثنين، إثر اختناقهما داخل منزلهما بحي جنوب مدينة المنيا، نتيجة تسرب غاز البوتاجاز أثناء نومهما.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أهالي منطقة مساكن الأوقاف بالعثور على الزوجين متوفيين داخل منزلهما، وعلى الفور انتقلت فرق الإسعاف والشرطة، حيث تبين عدم وجود شبهة جنائية.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الصدر، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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القاتل الصامت ينهي حياة زوجين تسرب غاز البوتاجاز مصرع زوجين بالاختناق اختناق زوجين بسبب تسريب الغاز
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