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محافظ المنيا يشهد تسليم 407 أجهزة سمعية وبصرية لذوي الهمم

07:37 م الإثنين 24 فبراير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    تسليم 407 أجهزة سمعية وبصرية لذوي الهمم
  • عرض 10 صورة
    تسليم 407 أجهزة سمعية وبصرية لذوي الهمم
  • عرض 10 صورة
    تسليم 407 أجهزة سمعية وبصرية لذوي الهمم
  • عرض 10 صورة
    تسليم 407 أجهزة سمعية وبصرية لذوي الهمم
  • عرض 10 صورة
    تسليم 407 أجهزة سمعية وبصرية لذوي الهمم
  • عرض 10 صورة
    تسليم 407 أجهزة سمعية وبصرية لذوي الهمم
  • عرض 10 صورة
    تسليم 407 أجهزة سمعية وبصرية لذوي الهمم
  • عرض 10 صورة
    تسليم 407 أجهزة سمعية وبصرية لذوي الهمم
  • عرض 10 صورة
    تسليم 407 أجهزة سمعية وبصرية لذوي الهمم
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المنيا - جمال محمد

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم احتفالية تسليم 407 أجهزة من المعينات السمعية والبصرية، بالتعاون مع شركة "أي آند مصر اتصالات" ومؤسسة المنتصرين، وذلك في إطار دعم ذوي الهمم وتعزيز جهود المبادرة الرئاسية "بداية" للتنمية البشرية.

وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن تقديره للدور الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني في دعم غير القادرين، خاصة في المجال الطبي، من خلال القوافل الطبية التي نظمتها الشركة في مدارس التربية الخاصة بمراكز المحافظة، مقدمةً أكثر من 3000 خدمة طبية في تخصصات متعددة، إلى جانب صرف العلاج للمستفيدين وذويهم.

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اللواء عماد كدواني محافظ المنيا شركة أي آند مصر اتصالات مؤسسة المنتصرين دعم ذوي الهمم أجهزة سمعية وبصرية لذوي الهمم
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