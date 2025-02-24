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قطار يدهس طالبًا بمزلقان العامرية غرب الإسكندرية

02:40 م الإثنين 24 فبراير 2025

قضبان السكة الحديد

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الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

أصيب طالب بجروح بالغة، اليوم الإثنين، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره قرب مزلقان السكة الحديد بمنطقة العامرية غربي الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية الإسكندرية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أسفل كوبري العامرية بجوار مزلقان السكة الحديد.

وتبين من المعاينة انزلاق شاب أسفل قطار أثناء المرور بجانبه؛ أسفل كوبري العامرية بجوار مزلقان السكة الحديد.

أسفر الحادث عن إصابة "محمد حسن شلبي؛ 20 عاما، طالب بكلية الآداب جامعة الإسكندرية"؛ بجرح متهتك بالساق اليسري واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات.

جرى نقل المصاب بسيارة الإسعاف إلى مستشفى طلبة الجامعة، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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