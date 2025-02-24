محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروع خط ربط المياه ومحطة التحلية بمدينة طابا

جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة سابقا، واللواء محمد هاني متولي. محافظ جنوب سيناء الأسبق، واللواء محمد شوشة محافظ جنوب سيناء الأسبق، اليوم الاثنين، جولة تفقدية بمحطة تحلية طابا الجديدة، وخط ربط المياه من محطة التحلية القديمة إلى محطة التحلية الجديدة، وذلك على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي التي يتواكب مع الذكرى الـ 36 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية بعد معركة دبلوماسية قانونية استمرت عدة سنوات.

واستمع المحافظ إلى شرح وافي لمكونات المشروع، الذي يهدف إلى مضاعفة كمية مياه الشرب التي تضخ لمدينة طابا.

ويتضمن المشروع مد خط مواسير البولي ايثلين بطول 1,5 كيلو متر، وعداية من المواسير الحديدية على مجرى السيل لحمايتها من الآثار التدميرية للسيول، و2 غرفة ربط، و 3 غرف غسيل، وغرفة هواء، بتكلفة تتخطى الـ 25 مليون جنيه.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تسعى لتوفير مياه الشرب وإيجاد بدائل في حالة حدوث أي طوارئ لخطوط مياه الآبار الجوفية بمدن خليج العقبة، لكونها مدن سياحية عالمية يقصدها آلاف السائحين من مختلف الجنسيات.

وأوضح أن مدينة طابا تضم محطتين تحلية، إحداهما على أعلى مستوى من التكنولوجيا، وتعمل بطاقة 10 آلاف متر مكعب يومي، بتكلفة 350 مليون جنيه، وتضم مأخذ بحري، وخطوط ناقلة لمياه البحر إلى البيارة الرئيسية، وخطين مياه إحداهما يعمل بطاقة 5 آلاف متر مكعب قابل للتوسع إلى 10 آلاف متر مكعب، إضافة إلى خطوط لتغذية المحطة القديمة.

وأكد أن مشروع ربط المحطة الجديدة بالمحطة القديمة ضمن خطة المحافظة لتأمين تغذية المدينة بالمياه.