مصرع شخصين وإصابة اثنين في حادث سير بطريق "أبو سمبل - أسوان"

أسوان - إيهاب عمران:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالكيلو 150 على طريق "أبو سمبل - أسوان".

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو سمبل، يفيد بوقوع الحادث، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة أبو سمبل، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو سمبل الدولي لتلقي العلاج.

وحررت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.