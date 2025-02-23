ضبط تاجر حاول الاعتداء على طفلة وتصويرها في أوضاع مخلة ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

ألقت الأجهزة الأمنية في بني سويف القبض على تاجر متهم بالاعتداء على طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، والتقاط صور خاصة لها، داخل إحدى قرى مركز بني سويف، بهدف ابتزازها.

كانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت بلاغا من أسرة طفلة مقيمة بإحدى قرى مركز بني سويف، بتعرض ابنتهم لمحاولة استدراج من قِبل "أ.ح.ت"، 43 عامًا، تاجر، ومحاولة الاعتداء عليها، والتقاط صور مشينة لها، فجرى التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تبين من أقوال الأسرة، أن الواقعة بدأت عندما لاحظت أسرة الطفلة تغيرًا ملحوظًا في ابنتهم التي بدت عليها علامات الخوف والتوتر بشكل غير مبرر، وبعد محاولات من الأهل لمعرفة الأسباب، كشفت الطفلة عن تفاصيل الحادث، حيث سردت محاولات المتهم لاستدراجها مستغلًا صغر سنها وبراءتها، ومحاولة الاعتداء عليها، وتصويرها في أوضاع مخلة بهدف استغلال هذه الصور في أغراض مشبوهة.

وبتقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وحرر مُحضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق.