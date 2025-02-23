إغلاق ميناء نويبع البحري بسبب سوء الأحوال الجوية

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء اليوم الأحد، لسوء الأحوال الجوية.

وبلغت شدة الرياح ما بين 25 حتى 30 عقدة شمالية شرقية، وارتفاع الأمواج تراوح ما بين 3 حتى 4 أمتار، اضطراب حالة البحر، مما أدى إلى إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية، مع استمرار غلق ميناء الغردقة البحري.

وأصدر اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لضمان سلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح، والممتلكات الخاصة والعامة.