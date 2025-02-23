سقط في كمين بـ 250 طربة حشيش.. المشدد 10 سنوات لمزارع بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية مزارع بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وضبط بحوزته 250 طربة لمخدر الحشيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار رفعت محمد علي عامر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار طارق حسين الصيرفي، والمستشار شريف السيد جبر، وسكرتير المحكمة محمد أحمد البغدادي.

ترجع وقائع القضية رقم 23773 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

كشفت التحقيقات مزاولة المتهم "م.أ.ع" مزارع، نشاطًا إجراميًا في الاتجار بالمواد المخدرة، وجرى القبض عليه عقب استصدار إذن من النيابة العامة في كمين أعد له أثناء تواجده بحي العامرية أول.

وضبط بحوزة المتهم 250 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، فيما اعترف في التحقيقات بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.