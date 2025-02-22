غدًا.. قطع مياه الشرب عن 4 مناطق في الإسكندرية لمدة 17 ساعة

الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم السبت، قطع المياه عن 4 مناطق شرقي المحافظة، غدًا الأحد، وذلك بسبب أعمال ترحيل الخط الناقل للمياه بمنطقة المعمورة البلد.

وأفاد بيان صادر عن الشركة، أنه سيجري قطع المياه بدءاً من الواحدة ظهر غد حتى السادسة من صباح بعد غد الاثنين، عن مناطق "المعمورة، أبو قير، الطابية، خط رشيد"، لمدة نحو 17 ساعة.

وأضاف البيان أن قطع المياه عن المناطق المذكورة يأتي بسبب أعمال ترحيل الخط الناقل للمياه قطر 1000 مم ضمن المشروع القومي لإنشاء مترو الإسكندرية بمنطقة المعمورة.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة أن المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور انتهاء أعمال الترحيل.