محافظ الإسماعيلية يتابع خطة تعليم الكبار بالقنطرة غرب

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جهود اللجنة السكانية في تحسين الخصائص السكانية بمركز ومدينة القنطرة غرب، حيث أطلق فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار مبادرة “الألف يوم”.

وشملت المبادرة عقد امتحانات محو الأمية خلال الأسبوع الأول في 15 لجنة امتحانية بقرى القنطرة غرب، بمشاركة 873 دارسًا، تلاها عقد امتحانات الأسبوع الثاني في 8 لجان امتحانية لـ 450 دارسًا.

من جانبها، أوضحت نورهان سيد، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن الفرع يعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية ضمن اللجنة السكانية بالمحافظة، لدعم محاور الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية بالقنطرة غرب.

وأضافت أنه يجري عقد امتحانات محو الأمية في أماكن قريبة من الدارسين لتسهيل مشاركتهم، إلى جانب تنفيذ دورة تدريبية للمدرسين الجدد بالقنطرة غرب، بهدف تقديم دورات وامتحانات لمتسربي التعليم وغير الملتحقين به.

كما نظمت الهيئة ندوة توعوية بوحدة التضامن الاجتماعي بالقنطرة غرب حول أهمية التعليم للفرد والمجتمع.

وأكد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، دعمه الكامل لحل القضايا السكانية، مشددًا على ضرورة تبني حلول عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. وأشار إلى أن المحافظة تسخر جميع إمكانياتها وأجهزتها لمعالجة هذه القضية، في إطار سعي الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز حقوق الإنسان، من خلال توفير الرعاية الصحية المثلى والاستثمار في العنصر البشري بما يلبي احتياجات سوق العمل ويساهم في تحقيق النهضة الاقتصادية.

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف جهود مؤسسات الدولة لنشر الوعي بين النشء والشباب حول مخاطر الزيادة السكانية غير المنظمة وأضرار الزواج المبكر، مؤكدًا أهمية الاستعانة بالشباب، بالإضافة إلى دور الأوقاف والأزهر الشريف والكنائس في توعية المواطنين عبر الرسائل الدينية المستمدة من الكتب السماوية.

كما شدد على ضرورة مخاطبة كل فئة من المجتمع وفق مستواها الثقافي لضمان وصول رسائل التوعية بفعالية، مما يساهم في تحقيق نتائج إيجابية.

وأثنى على جهود جميع العاملين في ملف القضية السكانية، مؤكدًا أهمية إيجاد حلول جذرية لمعالجة التحديات والتغلب على المعوقات.