بعد تحليل المخدرات.. قرار من النيابة بشأن سائق النقل المتسبب في مصرع مستشاري محافظ جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

قررت جهات التحقيق بجنوب سيناء، حبس سائق النقل المتسبب في حادث مصرع مستشاري محافظ جنوب سيناء وسائق المحافظة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد إجراء تحليل مخدرات وثبوت تعاطيه للمواد المخدرة .

وكانت قد أحالت جهات التحقيق بمدينة نويبع، السائق إلى مستشفى الفيروز للتأمين الصحي بطور سيناء، لإجراء تحاليل المخدرات للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

وكانت قد تلقت أجهزة الأمن بجنوب سيناء، بلاغًا بمصرع كلًا من اللواء طلعت العناني، مستشار محافظ جنوب سيناء لمشروع التجلي الاعظم بسانت كاترين ورئيس مدينة سانت كاترين الأسبق، والعميد عماد العنان، مستشار المحافظ للجودة والمتابعة، وإبراهيم علي محمد رضوان، سائق سيارة المحافظة، عندما كانوا في طريقهم من دير سانت كاترين بمنطقة النبي صالح، واصطدمت بالسيارة الشيروكي التابعة لمجلس مدينة سانت كاترين، والتي كانوا بداخلها مع سيارة نقل تحمل حجارة، وأدت قوة التصادم إلى احتراق مقدمة السيارة الشيروكي.

وجرى نقل الضحايا إلى مستشفى سانت كاترين، بعد أن لفظوا أنفاسهم الأخيرة في موقع الحادث، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

وبعد التحقيق وعمل المعاينة التصويرية للحادث، صرحت جهات التحقيق بدفن الجثامين الثلاثة، وقرر محافظ جنوب سيناء تخصيص 3 سيارات إسعاف مجانًا لنقل الجثامين إلى مثواهم الأخير بمحافظتهم.

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