ننشر أسماء المصابين في انفجار شركة غزل المحلة

الغربية - مروة شاهين:

رفعت مديرية الصحة بالغربية، حالة الطوارئ بمستشفى المحلة العام، لاستقبال المصابين، في حادث انفجار بأحد خزانات البخار، بشركة غزل المحلة.



وحصل مصراوي على أسماء المصابين وجاءت كالآتي: محمد عمر السيد أبو العينين، مقيم بمنشأة الأمراء، مصاب بحروق في الساقين والذراعين والرقبة، ومحمد محمد عطوه الشحات، مقيم بمنطقة الجمهورية، مصاب بحروق في الظهر والذراعين والرقبة، ومحمد البسطويسي كساب، مقيم بسمنود، مصاب بحروق متفرقة، وأصيب اثنان آخران باختناقات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ من شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بحدوث انفجار بأحد خزانات البخار .

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وتبين إصابة 5 عمال نتيجة الانفجار وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام لتلقيهم العلاج.

جرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.