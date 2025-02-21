طابا تستعد للاحتفال بذكرى التحرير.. محافظ جنوب سيناء يتفقد ساحة العلم -صور

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جنوب سيناء - رضا السيد:

تفقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أعمال تطوير ساحة العلم بمدينة طابا، وكافة المنطقة المحيطة بها، وذلك في إطار الاستعداد للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة " الذكرى 36 لتحرير طابا".

وقال المحافظ، إن هذا التطوير يأتي ضمن سلسلة من الأعمال التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمدينة، وتطوير معالمها بما يتناسب مع قيمة هذه المناسبة الوطنية العظيمة.

ووجه المحافظ بضرورة رفع ساري العلم في ساحة العلم ليصل إلى ارتفاع حوالي 25 مترًا، ليعكس عظمة المناسبة، ويجسد فخر الشعب المصري باستعادة طابا.

.وأعلن عن إقامة سوق "اليوم الواحد" لبيع السلع الغذائية بأسعار منخفضة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين والزوار بأسعار معقولة، إضافة إلى إقامة معرض للمنتجات اليدوية والتراثية التي تعكس ثقافة وتراث جنوب سيناء.

كما شملت توجيهات المحافظ تنفيذ أعمال تطوير للطرق والمنطقة المحيطة بساحة العلم، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتوفير بيئة سياحية أكثر جذبًا للزوار.

وأكد المحافظ أن هذه المشروعات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، ورؤية الدولة لتنمية وتحسين كافة مدن جنوب سيناء لتحقيق رؤية مصر 2030.

جدير بالذكر، أن إنطلاق فعاليات العيد القومي للمحافظة الذكري 36 لتحرير طابا والذي يوافق 19 مارس من كل عام، ويجري تنظيمه استثنائيا قبل موعده لحلول شهر رمضان الكريم.