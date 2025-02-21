حسام المندوه: الدوري المصري القوي مفتاح الاستثمار الرياضي الناجح -صور

جنوب سيناء - رضا السيد :

أكد الدكتور حسام المندوه، عضو مجلس النواب وأمين صندوق نادي الزمالك، خلال مشاركته في الملتقى العربي لرواد الاقتصاد والاستثمار والتعاون الدولي المقام بمدينة شرم الشيخ، أن الرياضة في مصر لابد أن تتحول من مجرد نشاط ترفيهي إلى صناعة متكاملة قادرة على الإسهام في الناتج المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأوضح المندوه أن الاستثمار الرياضي يمكن أن يكون مبشرًا، خاصة إذا تم تنظيمه بشكل يضمن الاستدامة وزيادة العوائد الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الرياضة ليست فقط منافسات داخل الملاعب، بل تشمل صناعات مكملة مثل الملابس الرياضية، البث الفضائي، الإعلانات، والملاعب، مما يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتحدث المندوه عن أهمية وجود دوري مصري قوي يمكن تسويقه محليًا وإقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن ضعف المنافسة الحالية يمثل تحديًا رئيسيًا أمام الاستثمار في هذا المجال.

وأضاف أن نجاح تجربة نادي الأسيوطي، الذي تحول إلى "بيراميدز" بعد استثمارات عربية ضخمة، يعد نموذجًا واضحًا لأهمية الاستثمار الرياضي المدروس.

وأكد أن الدولة تعمل على تعزيز البنية التحتية للرياضة من خلال مشروعات مثل المدينة الأولمبية، والأمر يحتاج إلى رؤية استثمارية واضحة وخطة مستدامة لاستغلال المنشآت الرياضية على المدى الطويل.

كما أشار إلى أهمية تبني تقنيات حديثة مثل "الجينوم الرياضي" واستخدام البيانات الرقمية لتقديم مؤشرات محفزة للمستثمرين، مشددًا على ضرورة تطوير البيئة التشريعية لضمان تطبيق فعّال للقوانين التي تدعم الاستثمار الرياضي.

واختتم المندوه حديثه بالتأكيد على أن الإعلام له دور محوري في تثقيف الجماهير حول أهمية الاستثمار الرياضي وفوائده الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن التجارب العالمية الناجحة، مثل تجربة مانشستر سيتي مع الاستثمارات العربية، تؤكد أن التركيز على الاستثمار يمكن أن يحقق طفرة غير مسبوقة في الرياضة المصرية.

وانطلقت فعاليات الملتقى العربي لرواد الاقتصاد والاستثمار والتعاون الدولي AEIF في نسخته الأولى بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 6 دول، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 22 فبراير الجاري، بحضور كثيف من رجال الأعمال وقادة الفكر الاقتصادي، بينهم الدكتور طلال أبوغزالة، الرئيس الشرفي للمؤتمر، والمحاسب القانوني هيثم تركي، رئيس الملتقى، والدكتور مدحت نافع، عضو المجلس الاستشاري لرئيس مجلس الوزراء، وخالد نور الدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وممثل عن البورصة المصرية.