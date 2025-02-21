بالهدايا التذكارية والفرعونية.. محافظ أسوان يستقبل ضيوف مهرجان تعامد الشمس بمطار أبو سمبل

أسوان - إيهاب عمران:

استقبل اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، ضيوف المدينة وزائريها المشاركين فى فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى، وذلك بمطار أبو سمبل الدولى.

وقدم محافظ أسوان ونائبه المهندس عمرو لاشين بمرافقة اللواء طيار محمد سعد مدير عام المطار، الهدايا التذكارية والفرعونية على الزائرين الذين حرصوا على مشاهدة هذه المعجزة الفلكية الفريدة.

وقال الدكتور إسماعيل كمال، إن مدينة أبو سمبل السياحية تزينت قبل انطلاق فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى، وتم الاطمئنان الكامل على تأمين الأفواج السياحية والزائرين، مع رفع مستوى النظافة العامة، وتهذيب الأشجار بلمسات جمالية راقية تبهر الزائرين ، فضلاً عن تجهيز عربات الجولف لنقل كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة من بوابة المعبد الرئيسية إلى صحن قدس الأقداس، موضحاً أنه تم التأكيد على إحكام السيطرة فى مدخل بهو المعبد لتسهيل حركة دخول وخروج الأفواج السياحية أثناء مشاهدتهم لظاهرة تعامد الشمس، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى داخل كافة المواقع الخدمية بالمدينة السياحية.