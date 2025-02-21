قطع مياه الشرب بعدد من مراكز الدقهلية وقراها لمدة 13 ساعة

الدقهلية- رامي محمود:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، عن انقطاع المياه عن بعض المناطق بنطاق مراكز دكرنس والمنزلة، وكذلك ضعف المياه لمدة 13 ساعة ببعض المناطق بنطاق مراكز المنصورة وبني عبيد وتمي الأمديد لوجود أعمال صيانة بخط 630 مم بميت فارس وعرب زيدان وأعمال تطهير المأخذ الجديد.

وقال بيان شركة مياه الشرب، إنه سيتم قطع المياه غدا السبت من الساعة 4 صباحا وحتى 5 من مساء اليوم ذاته عن الوحدة المحلية بالربيعات والوحدة المحلية بمنشأة عبد الرحمن، وعرب زيدان المنزلة.

كما ستتعرض المياه للضعف بنطاق مركز ومدينة بني عبيد، والوحدة المحلية بالمحمودية، وجزء من مركز المنصورة بنطاق قرية طناح، وجزء من مركز تمى الأمديد قرى (صدقا، الربع، ظفر).

ولفت البيان إلى أن انقطاع المياه فى بعض المراكز وضعفها فى نطاقات اخرى يأتي نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال صيانة بخط 630 مم بولي ايثيلين ميت فارس عرب زيدان وأعمال تطهير بيارات المأخذ الجديد.