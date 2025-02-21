إعلان

حرق شعرها.. شاب يقتل زوجته بوحشية ويسلم نفسه للشرطة بقنا

02:49 م الجمعة 21 فبراير 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا- عبدالرحمن القرشي:

سلم المتهم بقتل زوجته نفسه، إلى قوات الأمن في مركز شرطة نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، بعد اعتدى عليها بالضرب بعصا خشبية وحرق شعرها في إحدى قرى مركز نجع حمادي.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بمصرع سيدة تُدعى ف تبلغ من العمر 25 عامًا، على يد زوجها ف، الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، في إحدى القرى التابعة للمركز.

وبعد ارتكاب المتهم لجريمته سلم نفسه لمركز شرطة نجع حمادي واعترف بالواقعة أنه قام بالتعدي على زوجته بالضرب بعصا خشبية بسبب خلافات بينهما داخل منزلهما في إحدى قرى مركز نجع حمادي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا :

جريمة بشعة تهز قنا.. زوج يقتل زوجته ويحرق شعرها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الأمن نجع حمادي مصرع سيدة مديرية أمن قنا الأجهزة الأمنية شاب يقتل زوجته
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان