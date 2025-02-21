حرق شعرها.. شاب يقتل زوجته بوحشية ويسلم نفسه للشرطة بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

سلم المتهم بقتل زوجته نفسه، إلى قوات الأمن في مركز شرطة نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، بعد اعتدى عليها بالضرب بعصا خشبية وحرق شعرها في إحدى قرى مركز نجع حمادي.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بمصرع سيدة تُدعى ف تبلغ من العمر 25 عامًا، على يد زوجها ف، الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، في إحدى القرى التابعة للمركز.

وبعد ارتكاب المتهم لجريمته سلم نفسه لمركز شرطة نجع حمادي واعترف بالواقعة أنه قام بالتعدي على زوجته بالضرب بعصا خشبية بسبب خلافات بينهما داخل منزلهما في إحدى قرى مركز نجع حمادي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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