جريمة بشعة تهز قنا.. زوج يقتل زوجته ويحرق شعرها

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الخميس، على يد زوجها إثر التعدي عليها بالضرب بعصا خشبية ويوجد حروق في شعرها، داخل قرية هو مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بمصرع سيدة ضربا بعصا خشبية على يد زوجها في قرية هو التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع سيدة تُدعى تبلغ من العمر 25 عامًا، على يد زوجها، يبلغ من العمر 30 عامًا، إثر التعدي عليها بالضرب بعصا خشبية كما توضح وجود حروق في شعرها.

جرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.