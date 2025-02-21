فاجعة شبراطو.. تفاصيل جديدة في جريمة أب قتل طفله الرضيع ذبحا بالغربية

الغربية- مروة شاهين:

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة بسيون، بمديرية أمن الغربية، اليوم الجمعة، من ضبط المتهم بإنهاء حياة طفله الرضيع، ذبحا داخل منزله بقرية شبراطو التابعة لدائرة المركز.

وكان المقدم محمد الشباسي رئيس مباحث مركز شرطة بسيون، تمكن من ضبط المتهم، بعد تقنين الإجراءات وعمل الأكمنة الثابتة والمتنقلة، وتبين أن المتهم مدمن للمواد المخدرة، وجرى عرضه على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

كانت مديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام شاب في العقد الرابع من العمر بإنهاء حياة نجله الرضيع، ذبحا، بقرية شبراطوا.

وتبين من التحريات، مقتل طفل رضيع يبلغ من العمر 8 شهور ذبحا على يد والده ويدعى "علي .ش.ال" البالغ من العمر 35 عاما، ومدمن للمواد المخدرة، وذلك داخل منزله بقرية شبراطوا التابعة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التي قررت ندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة.

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