أب ينهي حياة نجله الرضيع بسبب المخدرات في الغربية

الغربية - مروة شاهين:

أقدم أب على إنهاء حياة نجله الرضيع ذبحًا، بقرية شبراطو التابعة لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، عقب مشادة كلامية مع زوجته، وتناوله مواد مخدرة.

كانت مديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي حول قيام شاب في العقد الرابع من العمر بقتل نجله الرضيع ذبحًا في قرية شبراطو.

وتبيّن من التحريات مقتل طفل رضيع، يبلغ من العمر 8 أشهر، ذبحًا على يد والده، ويدعى "علي .ش. ال"، البالغ من العمر 35 عامًا، والذي يتعاطى المواد المخدرة، وذلك داخل منزله بقرية شبراطو.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي قررت ندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية، وتحديد سبب الوفاة.