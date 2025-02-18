المستشار العسكري بمحافظة الشرقية يكرّم قيادات الصحة تقديرًا لجهودهم في مناورة "صقر 143"

الشرقية - ياسمين عزت:

كرّم العميد أ.ح رياض الرماح، المستشار العسكري لمحافظة الشرقية، الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وعددًا من قيادات مديرية الشؤون الصحية المشاركين في تنفيذ المناورة، تقديرًا لعطائهم المتميز خلال فعاليات التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث، الذي نُفّذ بمحافظة الشرقية لمدة ثلاثة أيام، تحت اسم مناورة "صقر 143".

شهد الحفل تكريم العميد رياض الرماح للدكتور هاني جميعة، بحضور الرائد سيد شندي من مكتب المستشار العسكري، كما تم تكريم كل من الدكتور نصر شعبان، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتورة داليا العقاد، معدّة تقرير إمكانيات المديرية الخاص بالمناورة، والدكتور محمد عبد العزيز، مدير أقسام الحضّانات ورعاية الأطفال، والدكتور أحمد عيد، مدير أقسام الاستقبال والطوارئ، والدكتورة ميريت عماد، والدكتور أحمد طلعت من إدارة المستشفيات بالمديرية.

وأشاد المستشار العسكري بجهود الفرق الطبية والصحية خلال المناورة، مؤكّدًا أن ما تم تقديمه يعكس مستوى الجاهزية العالية لمنظومة الصحة بالمحافظة وقدرتها على التعامل مع الطوارئ بكفاءة، مشيراً إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص الدولة على دعم وتقدير الكوادر الصحية وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لضمان استجابة فعالة وسريعة لمواجهة الأزمات والطوارئ.

ومن جانبه، أعرب وكيل وزارة الصحة عن امتنانه لهذا التكريم، مؤكّدًا استمرار العمل بروح الفريق لضمان تقديم الخدمات الطبية بأعلى مستوى من الجودة، لا سيّما في أوقات الأزمات. كما شدّد على الأهمية البالغة لهذه المناورات ونماذج المحاكاة والتدريبات العملية المشتركة، التي تأتي ضمن خطة الدولة لقياس مدى قدرة الأجهزة المعنية على مواجهة الأزمات والكوارث.

كما أكّد أهمية التعامل الفعّال مع المواقف الطارئة من خلال تقديم بيان عملي يوضح كيفية الاستجابة للأزمة والإجراءات المتخذة للحفاظ على السلامة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى صقل مهارات الفرق الطبية والمستشفيات ورفع درجة الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين الأجهزة المختلفة لمجابهة أي أزمات أو كوارث محتملة، والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.