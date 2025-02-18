تناولت شريط برشام.. إنقاذ حياة فتاة عشرينية أصيبت بتسمم حاد في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

نجح فريق طبي من قسم السموم بمستشفى حوش عيسى المركزي، في إنقاذ حياة فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا بعد تناولها شريطًا كاملًا من عقار "أيزوبتين"، تسبب في إصابتها بـ انسداد قلبي كامل وانخفاض حاد في ضغط الدم لدرجة عدم تسجيله.

استقبلت الحالة في قسم الطوارئ بالمستشفى، وأجرى الفريق الطبي الفحوصات اللازمة، وقدمت لها الإسعافات الأولية العاجلة، قبل نقلها إلى قسم السموم لمتابعة حالتها الصحية.

وبفضل الله ثم التدخل السريع وجهود الأطباء وطاقم التمريض، استقرت الحالة وتم

أشرف على الحالة فريق طبي متكامل من أطباء الطوارئ والباطنة والعناية المركزة ، إلى جانب طاقم التمريض وقدمت لها الرعاية الطبية المكثفة على مدار 5 أيام كاملة لضمان تعافيها التام.

وأشاد الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بجهود الفريق الطبي القائم على إنقاذ الفتاة، مشيرا إلى أن البحيرة بها 3 وحدات للسموم بمستشفيات كفر الدوار العام، وإيتاي البارود، وحوش عيسى ، مما يساعد في إنقاذ الكثير من الحالات التى كانت تحتاج للتحويل للإسكندرية.