'لن أجعلكِ لغيري'.. رشا طلبت الطلاق فمزقها زوجها بـ"مشرط طبي" والنتيجة 400 غرزة -صور

الغربية- مروة شاهين:

تعرضت أم لطفلين تدعى "رشا ناصف"، لاعتداء وحشي من زوجها في قرية محلة أبوعلي التابعة لمركز المحلة الكبري محافظة الغربية، حيث كبلها وتعدي عليها بسلاح أبيض "مشرط طبي"، ما تسبب في إصابتها بجروح تجاوزت 400 غرزة.

وبحسب تصريحات طارق ناصف، والد رشا، فإن الخلافات الزوجية بين نجلته وزوجها كانت مستمرة منذ زواجهما، بسبب عدم قدرة الزوج على تحمل نفقات المنزل، وتفاقمت الخلافات حتى وصلت إلى طريق مسدود، حيث طلبت رشا الطلاق واتفقا على يوم الجمعة الماضي لإنهاء إجراءات الاتفاق، لكن الزوج لم ينفذ.

فى يوم الواقعة، كانت رشا بمفردها في مسكن الزوجية، حيث فوجئت بزوجها يدخل عليها ويقوم بتكبيلها بإيشارب، ثم انهال عليها بالضرب والتعدي عليها بمشرط طبي في أنحاء جسدها، وتركها غارقة في دمائها.

وبصوت يملؤه الألم والحسرة، قال والد رشا: "ابنتي كانت تعيش بمفردها في منزل الزوجية منذ 9 أشهر مع طفليها، واستغل هذا الوضع وتعدى عليها بوحشية، وعندما حاولت الدفاع عن نفسها، قال لها: "لن أجعلكِ لغيري".

ورغم الإصابات البالغة التي تعرضت لها، استطاعت رشا الإفلات من قبضة زوجها والاستعانة بأحد المارة في الشارع، الذي قام بنقلها إلى المستشفى، حيث تم تركيب أكياس دم لها وإجراء الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا بتحرير سيدة محضراً بمركز شرطة المحلة، تتهم فيه زوجها بالتعدي عليها بسلاح أبيض وإصابتها بجروح 400 غرزة بأماكن متفرقة في جسمها، بسبب خلافات زوجيه، وفر الزوج المتهم هاربا.

وجرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها لضبط الزوج الهارب.

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