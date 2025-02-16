خدت 30 غرزة.. زوج يعتدي على زوجته في المحلة

الغربية - مروة شاهين :

اتهمت سيدة زوجها بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض، وإصابتها بجروح 30 غرزة بقرية محلة أبوعلى مركز المحلة، بسبب خلافات زوجية، وفر المتهم هاربا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بتحرير سيدة محضراً بمركز شرطة المحلة، تتهم فيه زوجها بالتعدي عليها بسلاح أبيض وإصابتها بجروح 30 غرزة بأماكن متفرقة في جسمها، بسبب خلافات زوجيه، وفر الزوج المتهم هاربا.

وجرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.