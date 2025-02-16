إعلان

خدت 30 غرزة.. زوج يعتدي على زوجته في المحلة

12:42 م الأحد 16 فبراير 2025

زوج يعتدي على زوجته

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الغربية - مروة شاهين :

اتهمت سيدة زوجها بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض، وإصابتها بجروح 30 غرزة بقرية محلة أبوعلى مركز المحلة، بسبب خلافات زوجية، وفر المتهم هاربا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بتحرير سيدة محضراً بمركز شرطة المحلة، تتهم فيه زوجها بالتعدي عليها بسلاح أبيض وإصابتها بجروح 30 غرزة بأماكن متفرقة في جسمها، بسبب خلافات زوجيه، وفر الزوج المتهم هاربا.

وجرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زوج يعتدي على زوجته سلاح أبيض خلافات زوجية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شعيرات دموية بالمخ.. ماذا نعرف عن مرض الخطيب؟
فرص أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة ودرجات الحرارة