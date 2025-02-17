تخريج الفوج الأول من قادة الوحدات الكشفية المؤهلين لمرحلة الجوالة بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

احتفلت جامعة قناة السويس، باختتام أول دورة رسمية لتأهيل قادة الوحدات الكشفية لمرحلة الجوالة على مستوى الجامعات المصرية، والتي أُقيمت بالتعاون مع جمعية الكشافة الجوية المصرية فرع الإسماعيلية، بمشاركة 25 طالبًا، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

وخلال الحفل، أعرب الدكتور ناصر مندور عن فخره بأن جامعة قناة السويس كانت السبّاقة في تنظيم هذه الدراسة، التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم برامج نوعية تسهم في إعداد قادة المستقبل. كما أشار إلى أن الدراسات الكشفية تُعد بيئة مثالية لتنمية مهارات القيادة وتعزيز قيم العمل الجماعي والمسؤولية المجتمعية، موضحًا أن الجامعة مستمرة في دعم الأنشطة الطلابية التي تحقق التكامل بين الجوانب الأكاديمية والمهارية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم أن تنظيم هذه الدراسة يعكس حرص الجامعة على توفير أنشطة نوعية تُنمي مهارات الطلاب وتعزيز انتمائهم الوطني، مشيدًا بالروح العالية التي أظهرها المشاركون. وأوضح أن البرنامج التدريبي جمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية من خلال جلسات مكثفة تُعد نموذجًا رائدًا في إعداد القيادات الطلابية.

كما أوضح الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، أن الدورة شهدت إقبالًا كبيرًا من الطلاب الذين أبدوا حماسًا للاستفادة من محتواها التدريبي المتميز. وأشار إلى أن البرنامج صُمم ليقدم تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرات العملية، مما يُمكّن المشاركين من اكتساب مهارات قيادية متقدمة تعينهم على أداء دورهم بفعالية في المجتمع.

وقد جاءت الدراسة تحت إشراف تنفيذي من الدكتور محمود شعيب، والدكتورة هبة الله عبد المنعم، مستشار لجنة الجوالة، و بالتنظيم من عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وابتسام سليم، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.

وشهد الحفل الختامي حضور القائد عمرو وجدي، قائد الدراسة، والقائد سعيد خليفة، مفوض التدريب الأهلي، والقائد حاتم علي ماهر، رئيس الجمعية الكشفية الجوية المصرية، حيث تم تكريم الطلاب المشاركين بشهادات تقدير تقديرًا لجهودهم في اجتياز البرنامج بنجاح.

وحظيت الدورة بإشادة واسعة من الحضور، إذ مثلت خطوة غير مسبوقة في دعم الحركة الكشفية داخل الجامعات المصرية وتعزيز دورها في تنمية مهارات الشباب، وذلك ضمن مشاريع مركز التدريب الكشفي.