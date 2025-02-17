مصرع طالب تحت عجلات مقطورة قصب بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طالب مصرعه متأثرًا بإصابته تحت عجلات مقطورة جرار زراعي، أثناء سحبه أعواد القصب، على الطريق الزراعي، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا باصطدام جرار زراعي محمل بمحصول قصب السكر بشخص ووفاته، وتبين أنه أثناء سير جرار زراعي بمقطورة محملة بمحصول القصب قيادة "حمادة. ا" 36 عامًا سائق على الطريق المشار إليه وحال محاولة "يوسف. ي" 16 عامًا طالب سحب أعواد القصب من المقطورة اختل توازنه وسقط أسفل عجلاتها، ما نتج عنه مصرعه في الحال.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، وتحرير المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.