الجثث بركة البيت.. منشور قديم لـ "سفاح المعمورة" يثير السخرية على فيسبوك -صور

"باستيت وسخمت".. تفاصيل اكتشاف مفترسات من ما قبل التاريخ في المنصورة -صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تسبب منشور قديم نشره المتهم "ن.ال" 51 سنة، محام، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في حالة من السخرية والصدمة بين المتابعين، وذلك بعد اكتشاف جرائمه واتهامه بقتل 3 أشخاص.

كان المتهم شارك منشور عن "أسباب البركة في البيوت"، لتأتي تعليقات المواطنين صادمة إذ كتبت "رحاب أحمد":" اللي مدفونين دول بركة البيوت"، وعلق حسام الدين مصطفى: "تقتل القتيل وتمشي في جنازته".

بينما كتبت "هند نعمان: "الجثث تبقى مبني عليها"، وعلقت أخرى:" وجود الجثث"، وكتبت فاطمة رشاد:" أن نسفك فيها الدماء ونحولها لمقبرة"، وذلك في سخرية من تناقض المنشور مع جرائم المتهم.

كان قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية قرر تجديد حبس المحامي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد.

ويواجه المتهم تهمة القتل العمد لزوجته عرفيًا وموكلته ومهندس آخر وإخفاء جثثهم بدفنهم في أرضية شقتين بالطابق الأرضي بمنطقتي المعمورة والعصافرة شرقي الإسكندرية.

واستخرجت قوات الشرطة والبحث الجنائي جثمان ثالث لرجل مدفون بأرضية شقة بالطابق الأرضي كان يستأجرها المتهم بمنزل بشارع 7 متفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول.

وتباشر النيابة التحقيق مع المتهم و5 متهمين آخرين 3 سيدات ورجلين هم كل من "سماح.ث.أ" ربة منزل و"نادية.ر.ص" و"صباحية.ع.هـ" و"علي.م.أ" و"مصطفى.م.ف" وجميعهم تربطهم علاقات عمل وصداقة بالمتهم الرئيسي.

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