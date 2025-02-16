أصيب بأزمة قلبية خلال الجنازة.. وفاة مدير عادل إسماعيل ضحية صديقيه في السويس (صور)

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السويس - حسام الدين أحمد:

توفي محمد حسن، مدير مكتب التوكيلات البحرية بالسويس، إثر أزمة قلبية خلال مشاركته في تشييع جثمان عادل إسماعيل، الذي قُتل غدرًا على يد صديقيه الأسبوع الماضي.

وكان حسن قد رافق أسرة الضحية منذ الصباح لإنهاء إجراءات استلام الجثمان، ثم حضر صلاة الجنازة بمسجد عمر بن عبد العزيز. وأثناء مراسم الدفن بمقابر قرية العمدة، سقط مغشيًا عليه، ليتم نقله إلى مركز طبي حيث تأكدت وفاته نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

يُذكر أن عادل إسماعيل قُتل بعد استدراجه إلى منطقة صحراوية على طريق السويس - القاهرة القديم، وألقت الشرطة القبض على المتهمين اللذين اعترفا بالجريمة، فيما تواصل النيابة تحقيقاتها.