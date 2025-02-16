بين المعابد والنيل.. رقصات مبهرة في افتتاح مهرجان أسوان للثقافة والفنون -فيديو وصور

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أسوان - إيهاب عمران:

أطلقت وزارة الثقافة، فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون ، بديفيليه لفرق الفنون الشعبية وسط نهر النيل، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تزامنا مع الاحتفال بتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل.

تخلل الديفليه عروضا فنية واستعراضات فلكلورية لجميع الفرق على أسطح المراكب المزينة بأعلام الدول المشاركة، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

كما شهدت الفعاليات عروضا موسيقية ورقصات متنوعة قدمتها الفرق الأجنبية بالأزياء التقليدية كالساري الهندي، الهانفو الصيني، والتنانير الصربية المطرزة، بجانب الأزياء المستوحاة من التراث اليوناني، فيما تألقت الفرق المصرية بتقديم رقصات شعبية تراثية، مثل النوبي، والتحطيب، والرقص البدوي، بأزياء ملونة تعكس التنوع الثقافي في مصر، مما أضفى على الأجواء طابعا استثنائيا.