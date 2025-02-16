إعلان

تعرف على أسعار الطيور البلدية في سوهاج قبل شهر رمضان -فيديو وصور

03:52 م الأحد 16 فبراير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أسعار الطيور البلدية في سوهاج قبل شهر رمضان (2)
  • عرض 8 صورة
    أسعار الطيور البلدية في سوهاج قبل شهر رمضان (5)
  • عرض 8 صورة
    أسعار الطيور البلدية في سوهاج قبل شهر رمضان (3)
  • عرض 8 صورة
    أسعار الطيور البلدية في سوهاج قبل شهر رمضان (7)
  • عرض 8 صورة
    أسعار الطيور البلدية في سوهاج قبل شهر رمضان (6)
  • عرض 8 صورة
    أسعار الطيور البلدية في سوهاج قبل شهر رمضان (4)
  • عرض 8 صورة
    أسعار الطيور البلدية في سوهاج قبل شهر رمضان (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت محال بيع الطيور البلدية الحية بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، أقبالًا من الأهالي على شراء احتياجاتهم؛ ضمن استعدادات شهر رمضان المبارك.

وقال عبدالحميد محروس، صاحب محل طيور بلدية حية بسوق مدينة ناصر بسوهاج، إن سعر كيلو الفراخ البيضاء التسمين ب 108 جنيهات.

وأوضح أن سعر جوز الحمام يتراوح بين 170 و 190 جنيهًا، وكيلو الفراخ البلدي 125 جنيهًا، والرومي 185 جنيهًا، والأرانب والأوز والبط البلدي 130 جنيهًا، والبط المسكوفي 120 جنيهًا، وجوز السمان ب85 جنيهًا، وكيلو الفراخ الأمهات 84 جنيهًا.

وأوضح عبدالحميد محروس أن إقبال الأهالي على شراء استعدادات وتخزين رمضان بدأ منذ أمس السبت، وسط ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الطيور شهر رمضان محافظة سوهاج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شعيرات دموية بالمخ.. ماذا نعرف عن مرض الخطيب؟
فرص أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة ودرجات الحرارة