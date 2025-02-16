تعرف على أسعار الطيور البلدية في سوهاج قبل شهر رمضان -فيديو وصور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت محال بيع الطيور البلدية الحية بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، أقبالًا من الأهالي على شراء احتياجاتهم؛ ضمن استعدادات شهر رمضان المبارك.

وقال عبدالحميد محروس، صاحب محل طيور بلدية حية بسوق مدينة ناصر بسوهاج، إن سعر كيلو الفراخ البيضاء التسمين ب 108 جنيهات.

وأوضح أن سعر جوز الحمام يتراوح بين 170 و 190 جنيهًا، وكيلو الفراخ البلدي 125 جنيهًا، والرومي 185 جنيهًا، والأرانب والأوز والبط البلدي 130 جنيهًا، والبط المسكوفي 120 جنيهًا، وجوز السمان ب85 جنيهًا، وكيلو الفراخ الأمهات 84 جنيهًا.

وأوضح عبدالحميد محروس أن إقبال الأهالي على شراء استعدادات وتخزين رمضان بدأ منذ أمس السبت، وسط ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء.