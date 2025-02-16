قرار عاجل بخصوص محاكمة الطبيبة وسام شعيب

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، اليوم الأحد، حجز قضية الطبيبة وسام شعيب، إلى جلسة 27 أبريل 2025 للنطق بالحكم.

واستمعت المحكمة في جلستها اليوم، لدفاع الطبيبة، والذي طعن في صحة توقيعات، محضر معاينة العيادة الخاصة بموكلته.

كما سمحت هيئة المحكمة للطبيبة بالحديث والدفاع عن نفسها مرة أخرى، حيث أكدت طبيبة كفر الدوار، إن هدفها من الفيديو الذي بثته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل"فيسبوك"، هو التوعية للعائلات وليس الترند.

كانت النيابة الإدارية، أحالت الطبيبة وسام شعيب، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد أن رصد مركز الإعلام والرصد بالهيئة، تداول مقطع فيديو جرى بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، تطرقت خلاله الطبيبة إلى عدد من الحالات المترددة عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.

وقررت محكمة كفر الدوار فى وقت سابق، إخلاء سبيل الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بمستشفى كفر الدوار العام، بكفالة 10 آلاف جنيه.

اقرأ أيضًا:

"حاولت ركوب الترند".. النيابة الإدارية ترد على دفاع الطبيبة وسام شعيب

تحدثت عن الأطفال مجهولي النسب.. ننشر نص دفاع الطبيبة وسام شعيب عن نفسها أمام المحكمة