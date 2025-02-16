"حاكموني على قد أخطائي".. تفاصيل انهيار الطبيبة وسام شعيب عقب جلسة محاكمتها -صور

البحيرة - أحمد نصرة:

تعرضت الطبيبة وسام شعيب، لحالة انهيار عقب جلسة محاكمتها اليوم الأحد، أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، على خلفية بث الطبيبة فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض وقانون الوظيفة العامة ومخالفة آداب مهنة الطب.

وقالت شعيب باكية: " أنا لا قتلت ولا سرقت، حاكموني على قد الأخطاء اللي أنا جاية بيها".

وأضافت شعيب: " أقسم بالله العظيم أنا ما كان قصدي الترند، أنا كنت بحذر الناس من اللي بشوفه قدامي، ولو أعرف إن الفيديو هيبقى ترند مكنتش نشرته".

كانت النيابة الإدارية، أحالت الطبيبة وسام شعيب، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد أن رصد مركز الإعلام والرصد بالهيئة، تداول مقطع فيديو جرى بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، تطرقت خلاله الطبيبة إلى عدد من الحالات المترددة عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.

وقررت محكمة كفر الدوار فى وقت سابق، إخلاء سبيل الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بمستشفى كفر الدوار العام، بكفالة 10 آلاف جنيه.

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