انتهك عرض طفلة.. جنايات الزقازيق تعاقب سائقًا بالسجن 15 عامًًا

الشرقية - ياسمين عزت

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة رئيس المحكمة المستشار حسن الضوي، حكما بالسجن 15 عامًا ضد المتهم بالتعدي على طفلة بمركز بلبيس.

تعود تفاصيل القضية رقم 23437 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة بلبيس، المقيدة برقم 6111 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة عبدالله.س.ع.ع والبالغ من العمر 21 عاما، ويعمل سائق في بمركز بلبيس، متهما.

وجرى إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق بسبب تعديه على طفلة تدعى م.م في مسكنها التابع بنطاق مركز شرطة بلبيس وانتهك عرضها.

وكان السائق استغل غياب الأسرة عن المنزل وقام بفعلته بالتعدي على الطفلة، واليوم أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 15 عاما.