"قالي سلمولي على الأموات".. ابنة ضحية "سفاح المعمورة" تروى آخر اتصال بأبيها -صور

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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

روت سارة ابنة المهندس محمد إبراهيم، الضحية الثالثة للمحامي المعروف بـ "سفاح المعمورة" تفاصيل آخر اتصال هاتفي مع والدها قبل اختفائه منذ حوالي 3 سنوات.

وقالت ابنة المجني عليه في منشور نشرته على فيس بوك في مارس 2022 – قبل أن يكتشف جثة والدها في شقة المحامي المتهم أمس – أن والدها كان رفقة المتهم قبل اختفائه.

وأشارت إلى أن والدها تعرف على المتهم وذهب معه ليساعده في بيع بيت إلا أنه اختفى يومين وعندما حاولت الاتصال به لاحظت أن صوته ليس طبيعيًا وكان بجواره المتهم.

وأضافت سارة:" كلامه كان غريب وبيقول سلمولى على ناس قريبنا ماتوا كأنه بيوصلنا رسالة إن فى حاجة غلط وبعد كدا تليفونه اتقفل".

وتواصل النيابة العامة تحقيقات موسعة مع المحامي "نصر الدين.ال"، المعروف بـ "سفاح المعمورة" والمتهم بقتل 3 أشخاص "سيدتان ورجل" ودفن جثثهم في شقتين بمنطقتي المعمورة والعصافرة.

ورجحت المعاينة الأولية أن الجثة التي عثر عليها مدفونة بأرضية شقة كان يستأجرها المتهم بالطابق الأرضي بمنزل بشارع 7 متفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة ترجع للمهندس محمد إبراهيم، 60 سنة، مبلغ بتغيبه من 3 سنوات.

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثمان إلى المشرحة وندب الطبيب الشرعي لإجراء التشريح اللازم وبيان سبب الوفاة وتاريخ حدوثها.

وكان قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية، قرر تجديد حبس المحامي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد.

كان قسم شرطة المنتزه ثان قد تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة مدفونة في شقة مستأجرة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.

عند وصول ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، تبين وجود جثتين، إحداهما ملفوفة في بطانية، مدفونتين بأرضية الشقة المستأجرة من قبل المحامي المتهم. وُجد أن الجثتين تعودان لزوجته بعقد عرفي وموكلته.

ألقت قوات الشرطة القبض على المحامي المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة واستخراج الجثتين لتشريحهما ومعرفة سبب الوفاة وسؤال شهود العيان.

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