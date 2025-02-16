موانئ قناة السويس تُحقق رقماً قياسياً في حجم التداول خلال يناير -صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم الأحد، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية، سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر يناير الماضي بإجمالي حمولات بلغ 4,2 مليون طن كطاقة محققة، وإجمالي حاويات 341 ألف حاوية مكافئة من خلال استقبال 285 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية استقبل 88 سفينة بطاقة محققة 353 ألف طن و27 ألف حاوية مكافئة، بينما استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر يناير 121 سفينة بطاقة محققة 3,3 مليون طن و314 ألف حاوية مكافئة.

وأوضحت أنه استقبل ميناء العريش البحري 76 سفينة لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 578 ألف طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير الذي شهده ميناء العريش.

وأكدت أنه تعمل الهيئة دائما على جذب الخطوط الملاحية العالمية والمستثمرين لتنفيذ المشروعات الاستثمارية المختلفة في ظل ما تشهد موانئها من أعمال تطوير شملت البنية التحتية والفوقية خاصة الأرصفة البحرية القادرة على استيعاب السفن العملاقة.