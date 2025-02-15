نجاح تعويم باخرة سياحية بعد شحوطها 6 ساعات في نيل المنيا -صور

40 سائحًا على متنها.. تفاصيل عملية تعويم باخرة شحطت في نيل المنيا -فيديو

المنيا- جمال محمد:

نجحت فرق المسطحات المائية وحماية النيل في محافظة المنيا، مساء اليوم السبت، في تعويم الباخرة السياحية الشاحطة في نهر النيل بالقرب من المتحف الآتوني، وذلك بعد جنوحها وتوقفها في منطقة طمي لمدة 6 ساعات.

ومن المقرر أن تتجه الباخرة إلى المرسى الموجود فيه السائحون بمدينة المنيا، على أن تستأنف رحلتها متجهة إلى القاهرة عقب تعويمها، وعلى متنها 40 سائحاً.

وكان اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وجه نائبه الدكتور محمد أبوزيد ، بمتابعة أعمال تعويم إحدى البواخر السياحية الشاحطة أمام المتحف الآتوني شرق النيل وعلى متنها عدد من السائحين من جنسيات مختلفة.

كما التقى الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا مع السائحين، ووجه بتوفير كافة الخدمات لهم، وتمنى لهم استكمال الرحلة في أجواء سعيدة.

وبدأت الجهات المعنية في أعمال تكريك وإزالة الطمي بمحيط الباخرة، فضلا عن الدفع بقاطرة عملاقة لسحب الباخرة من تلك المنطقة لتسريع عملية تسييرها مرة أخرى.

وكشف مصدر بإدارة السياحة في محافظة المنيا عن جنسيات السائحين الأجانب الذين كانوا على متن الباخرة، موضحًا أنهم 39 سائحاً إنجليزيا وسائح أمريكي.

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