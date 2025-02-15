إعلان

على متنها 39 إنجليزيًا وسائح أمريكي.. تفاصيل شحوط باخرة في نيل المنيا -صور

06:02 م السبت 15 فبراير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    شحوط باخرة في نيل المنيا
  • عرض 5 صورة
    شحوط باخرة في نيل المنيا
  • عرض 5 صورة
    شحوط باخرة في نيل المنيا
  • عرض 5 صورة
    شحوط باخرة في نيل المنيا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا- جمال محمد:

كشف مصدر بإدارة السياحة في محافظة المنيا، عن جنسيات السائحين الأجانب الذين كانوا على متن الباخرة التي شحطت في منتصف نهر النيل بالقرب من المتحف الآتوني.

وقال المصدر، إن الباخرة كان على متنها 39 سائحاً إنجليزيا وسائح أمريكي، وأثناء مرورها بمنتصف نهر النيل بالقرب من المتحف الآتوني شحطت في منطقة اطماء، وجرى تسييرها جزئياً، وجار استكمال أعمال التسيير

وكان اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وجه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة أعمال تعويم إحدى البواخر السياحية الشاحطة أمام المتحف الآتوني شرق النيل وعلى متنها عدد من السائحين من جنسيات مختلفة.

وكانت شرطة السياحة والآثار والمسطحات المائية بالمنيا، تلقت بلاغًا بشحوط باخرة تقل عدد من السائحين مختلفي الجنسيات بمدينة المنيا.

توجه فريق من المختصين والفنيين بشرطة المسطحات المائية، وتبين شحوط الباخرة في منطقة اطماء شديد، وجرى تحريكها جزئياً، وأعمال التحريك لاستكمال رحلتها، فيما تم خروج السائحون في رحلة إلى آثار بني حسن الشروق.

كما التقى الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا مع السائحين، ووجه بتوفير كافة الخدمات لهم، وتمنى لهم استكمال الرحلة في أجواء سعيدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شحوط باخرة نيلية شحوط مركب سياحي المنيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة.. مانشستر سيتي ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي.. هاتريك مرموش
موجات بادرة واضطراب طقس.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة
البحث عن جثمان ضحية رابعة لسفاح الإسكندرية في شقة جديدة