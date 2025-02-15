على متنها 39 إنجليزيًا وسائح أمريكي.. تفاصيل شحوط باخرة في نيل المنيا -صور

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المنيا- جمال محمد:

كشف مصدر بإدارة السياحة في محافظة المنيا، عن جنسيات السائحين الأجانب الذين كانوا على متن الباخرة التي شحطت في منتصف نهر النيل بالقرب من المتحف الآتوني.

وقال المصدر، إن الباخرة كان على متنها 39 سائحاً إنجليزيا وسائح أمريكي، وأثناء مرورها بمنتصف نهر النيل بالقرب من المتحف الآتوني شحطت في منطقة اطماء، وجرى تسييرها جزئياً، وجار استكمال أعمال التسيير

وكان اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وجه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة أعمال تعويم إحدى البواخر السياحية الشاحطة أمام المتحف الآتوني شرق النيل وعلى متنها عدد من السائحين من جنسيات مختلفة.

وكانت شرطة السياحة والآثار والمسطحات المائية بالمنيا، تلقت بلاغًا بشحوط باخرة تقل عدد من السائحين مختلفي الجنسيات بمدينة المنيا.

توجه فريق من المختصين والفنيين بشرطة المسطحات المائية، وتبين شحوط الباخرة في منطقة اطماء شديد، وجرى تحريكها جزئياً، وأعمال التحريك لاستكمال رحلتها، فيما تم خروج السائحون في رحلة إلى آثار بني حسن الشروق.

كما التقى الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا مع السائحين، ووجه بتوفير كافة الخدمات لهم، وتمنى لهم استكمال الرحلة في أجواء سعيدة.