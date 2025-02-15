40 سائحًا على متنها.. تفاصيل عملية تعويم باخرة شحطت في نيل المنيا -فيديو وصور

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المنيا- جمال محمد:

واصلت شرطة المسطحات المائية والأجهزة المعنية بمحافظة المنيا، جهودها لتعويم باخرة سياحية شحطت بمنتصف نهر النيل بالقرب من المتحف الآتوني.

ووجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد ، بمتابعة أعمال تعويم إحدى البواخر السياحية الشاحطة أمام المتحف الآتوني شرق النيل وعلى متنها عدد من السائحين من جنسيات مختلفة.

كما التقى الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا مع السائحين، ووجه بتوفير كافة الخدمات لهم، وتمنى لهم استكمال الرحلة في أجواء سعيدة.

وبدأت الجهات المعنية في أعمال تكريك وإزالة الطمي بمحيط الباخرة، فضلا عن الدفع بقاطرة عملاقة لسحب الباخرة من تلك المنطقة لتسريع عملية تسييرها مرة أخرى.

وكانت شرطة السياحة والآثار والمسطحات المائية بالمنيا، تلقت بلاغًا، بشحوط باخرة تقل عدد من السائحين مختلفي الجنسيات بمدينة المنيا.

توجه فريق من المختصين والفنيين بشرطة المسطحات المائية، وتبين شحوط الباخرة في منطقة طمي شديد، وجرى تحريكها جزئياً، والقيام بأعمال التحريك لاستكمال رحلتها، فيما خرج السائحون في رحلة إلى آثار بني حسن الشروق.

وكشف مصدر بإدارة السياحة في محافظة المنيا، عن جنسيات السائحين الأجانب الذين كانوا على متن الباخرة التي شحطت في منتصف نهر النيل بالقرب من المتحف الآتوني.

وقال المصدر لـ"مصراوي"، إن الباخرة كان على متنها 39 سائحاً إنجليزيا وسائح أمريكي .

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