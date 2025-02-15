بالصور- شحوط باخرة سياحية في نيل المنيا بالقرب من المتحف الآتوني

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40 سائحًا على متنها.. تفاصيل عملية تعويم باخرة شحطت في نيل المنيا -فيديو

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نجاح تعويم باخرة سياحية بعد شحوطها 6 ساعات في نيل المنيا -صور

المنيا- جمال محمد:

أشرف الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، ظهر اليوم السبت، على تعويم إحدى البواخر السياحية الشاحطة أمام المتحف الآتونى شرق النيل وعلى متنها عدد من السائحين من جنسيات مختلفة.

وكان قد تبلغ لشرطة السياحة والآثار والمستطحات المائية بالمنيا، بشحوط جزئي لباخرة تقل عدد من السائحين مختلفي الجنسيات بمدينة المنيا.

توجه على الفور فريق من المختصين والفنيين بشرطة المسطحات المائية، وتبين شحوط الباخرة في منطقة اطماء شديد، وجرى تحريكها سريعاً.

كما التقى الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا مع السائحين، ووجه بتوفير كافة الخدمات لهم، وتمنى لهم استكمال الرحلة في أجواء سعيدة.