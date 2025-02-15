شقة مظلمة تشبه القبر.. هنا دفن سفاح المعمورة ضحيته الثالثة في الإسكندرية- صور

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الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

تواصل النيابة العامة بالإسكندرية تحقيقات موسعة في الواقعة المعروفة بـ "سفاح المعمورة"، وذلك بعد العثور على جثة الضحية الثالثة مدفونة بشقة في منطقة العصافرة.

واستخرجت قوات الشرطة والبحث الجنائي جثمان لرجل مدفون بأرضية شقة بالطابق الأرضي بمنزل بشارع 7 متفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول.

وكشفت معاينة موقع العثور على الضحية الثالثة للمتهم أنها عبارة شقة صغيرة الحجم، مظلمة بشكل شبه كامل، تشبه القبر، وموضوع عليها باب حديد مغلق بإحكام، وكان يقيم فيها المتهم منذ عدة سنوات.

وكان قرر قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية تجديد حبس المحامي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد.

كان قسم شرطة المنتزه ثان قد تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة مدفونة في شقة مستأجرة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.

عند وصول ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، تبين وجود جثتين، إحداهما ملفوفة في بطانية، مدفونتين بأرضية الشقة المستأجرة من قبل المحامي المتهم. وُجد أن الجثتين تعودان لزوجته بعقد عرفي وموكلته.

ألقت قوات الشرطة القبض على المحامي المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات. وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة واستخراج الجثتين لتشريحهما ومعرفة سبب الوفاة وسؤال شهود العيان.

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