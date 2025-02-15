ضبط كمية كبيرة من البلح الفاسد قبل بيعها في رمضان بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة تفتيشية داخل مركز مدينة طوخ استهدفت الهايبرات والمحال العامة.

جاء ذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، على مراقبة المنشآت الغذائية من أجل وصول غذاء آمن للمستهلك، بناء على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية.

جرى تنفيذ الحملة تحت إشراف الدكتورة عزة صبري مدير الإدارة الصحية بطوخ، والدكتور أحمد شكري المدير الوقائي بالإدارة.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، أن الحملة أسفرت الحملة عن ضبط 720 كيلو بلح جاف غير صالح للاستهلاك، وتظهر عليه علامات تلف واضحة.

كما جرى سحب عينات من المنتجات المتداولة وإرسالها إلى معامل بنها لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، وجار العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف في القضية.

وتابعت أنه جرى تحرير محضر لعدم استيفاء أحد الهايبرات للشروط الصحية، وجاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية، ومحمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية، وشارك في الحملة مكتب أغذية طوخ كلا من محمود صابر رئيس المكتب، ومصطفى خيري، ومحمد الشاذلي، ومحمود نجيب مفتشو الأغذية.