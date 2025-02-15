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إعداد الشباب لسوق العمل.. دورات تدريبية في صيانة المحمول والحاسب الآلي بجنوب سيناء

11:28 ص السبت 15 فبراير 2025

أرشيفية

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جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت إدارة التدريب المهني بمديرية العمل بجنوب سيناء، عن توفر فرص للتدريب في عدة مجالات من خلال سيارات التدريب المتنقلة، والتي جرى تجهيزها وتأهيلها لهذه الأغراض من قبل وزارة العمل، لتقديم خدمات متنوعة في مجال التدريب المهني، وإعداد المواطنين لسوق العمل.

قالت وفاء نجاح، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، إن هذه الدورة التدريبية تضمنت 3 مجالات هامة يحتاجها سوق العمل في ظل التحول الرقمي التي تشهده مصر ضمن رؤية الدولة 2030، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يجري التدريب في مجال صيانة الهواتف المحمولة، وصيانة الحاسب الآلي، إضافة إلى كورسات لتعليم اللغة الإنجليزية، بهدف تكامل الخبرة التي تجعل خريجي هذه الدورات التدريبية على أعلى مستوى من التأهيل لخوض سوق العمل.

وأوضحت مدير المديرية في تصريح اليوم، أن المستندات المطلوبة للاشتراك في هذه الدورات التدريبية، تتضمن شهادة الميلاد، صورة من المؤهل التعليمي، صورة البطاقة الشخصية، برنت تأمينات، مشيرة إلى أنه يجري تقديم هذه المستندات بمقر المديرية بمدينة طور سيناء.

وأكدت أنه سيجري التواصل مع المتقدمين عند تحديد موعد ومكان التدريب، ومن المقرر أن يحصل كل متدرب أو متدربة على شهادة خبرة، لتعزيز موقفهم خلال خوض سوق العمل، مشيرة إلى أن المديرية تحرص على متابعة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الذين حصلوا على التدريبات التابعة للمديرية، لتشجيعهم على الاستمرار ، وإمدادهم بالخبرات اللازمة.



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جنوب سيناء صيانة المحمول وزارة العمل
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